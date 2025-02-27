В Иркутской области руководитель крестьянско-фермерского хозяйства приговорен к 4,5 годам колонии и штрафу в 900 тыс.
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В Иркутской области руководитель крестьянско-фермерского хозяйства приговорен к 4,5 годам колонии и штрафу в 900 тыс.
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