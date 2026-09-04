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Президент «Баварии» против введения плей-офф в Бундеслиге: «Чемпионом должна быть команда, ставшая первой после 34 туров. И да, я хочу побеждать каждый год»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер в интервью Bild не согласился с предложением главы «Шальке» Акселя Хефера изменить формат Бундеслиги .

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