Новосибирский губернатор поручил оперативно восстановить работу больницы в Академгородке

Губернатор Новосибирской области на оперативном совещании регионального правительства поручил областному минздраву в кратчайшие сроки восстановить деятельность Центральной клинической больницы Академгородка, где 4 июня произошло возгорание кровли.
Губернатор Новосибирской области на оперативном совещании регионального правительства поручил областному минздраву в кратчайшие сроки восстановить деятельность Центральной клинической больницы Академгородка, где 4 июня произошло возгорание кровли.
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