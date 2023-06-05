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Новосибирский губернатор поручил оперативно восстановить работу больницы в Академгородке

Новосибирский губернатор поручил оперативно восстановить работу больницы в Академгородке

Губернатор Новосибирской области на оперативном совещании регионального правительства поручил областному минздраву в кратчайшие сроки восстановить деятельность Центральной клинической больницы Академгородка, где 4 июня произошло возгорание кровли.

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