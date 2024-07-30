ВВС США намерены оснастить системами автономности ведомые дроны Американские военные работают над реализацией программы CCA («Совместная боевая авиация»).
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ВВС США намерены оснастить системами автономности ведомые дроны Американские военные работают над реализацией программы CCA («Совместная боевая авиация»).
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