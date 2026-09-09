Запасы газа в ПХГ Европы считаются самыми низкими за всю историю наблюдений

Европа вошла в сентябрь с крайне низким для этого времени объемом газа в подземных хранилищах. По данным Gas Infrastructure Europe, на 7 сентября ПХГ были заполнены примерно на 67%, причем непосредственно по Евросоюзу показатель составлял около 66,9%.
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