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Запасы газа в ПХГ Европы считаются самыми низкими за всю историю наблюдений

Запасы газа в ПХГ Европы считаются самыми низкими за всю историю наблюдений

Европа вошла в сентябрь с крайне низким для этого времени объемом газа в подземных хранилищах. По данным Gas Infrastructure Europe, на 7 сентября ПХГ были заполнены примерно на 67%, причем непосредственно по Евросоюзу показатель составлял около 66,9%.

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