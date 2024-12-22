Джамал Мозли о победе «Орландо»: «Это невозможно объяснить. Я такого не видел»

«Это невозможно объяснить. Никогда такого не видел. За все года в лиге я с таким не встречался, с такой способностью оставаться в игре, несмотря на все обстоятельства с самого начала», – признался главный тренер Джамал Мозли.
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