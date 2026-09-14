ПВО России за сутки сбили 399 украинских дронов

Минобороны РФ сообщило, что за ночь были перехвачены и уничтожены 399 украинских беспилотников над несколькими регионами России и Черным морем.
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