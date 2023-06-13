Губернаторский центр принял участие во Всероссийском патриотическом форуме

С 12 по 14 июня в Москве проходит Всероссийский патриотический форум – площадка, на которой представители власти, общественники и научное сообщество обсуждают вопросы формирования патриотического мировоззрения в современном российском обществе.
С 12 по 14 июня в Москве проходит Всероссийский патриотический форум – площадка, на которой представители власти, общественники и научное сообщество обсуждают вопросы формирования патриотического мировоззрения в современном российском обществе.
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