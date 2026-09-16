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Царьград

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МОК утвердил места для зимних Игр 2030 года во Франции

МОК утвердил места для зимних Игр 2030 года во Франции

МОК утвердил места проведения зимних Олимпийских игр 2030 года во Французских Альпах. Хоккей пройдёт в Десин-Шарпье и Лионе, фигурное катание и керлинг — в Eurexpo, горнолыжные соревнования — в Куршевеле и Валь-д'Изере.

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