МОК утвердил места для зимних Игр 2030 года во Франции

МОК утвердил места проведения зимних Олимпийских игр 2030 года во Французских Альпах. Хоккей пройдёт в Десин-Шарпье и Лионе, фигурное катание и керлинг — в Eurexpo, горнолыжные соревнования — в Куршевеле и Валь-д'Изере.
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