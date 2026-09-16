МОК утвердил места для зимних Игр 2030 года во Франции

МОК утвердил места проведения зимних Олимпийских игр 2030 года во Французских Альпах. Хоккей пройдёт в Десин-Шарпье и Лионе, фигурное катание и керлинг — в Eurexpo, горнолыжные соревнования — в Куршевеле и Валь-д'Изере.