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RT Russia

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Китай за полгода принял 1,6 млн туристов из России

Китай за полгода принял 1,6 млн туристов из России

Число российских туристов в Китае значительно выросло после введения безвизового режима, сообщил посол России в Китае Игорь Моргулов.

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