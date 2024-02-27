Индия собирается отправить на Марс собственный вертолет

Марсианский вертолет Ingenuity / © NASA Ученый из Лаборатории космической физики Космического центра имени Викрама Сарабхаи Джаядев Прадип сообщил, что дрон вертолетного типа, который отправится на Красную планету, будет нести ряд научных приборов.
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