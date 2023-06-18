Русская весна

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Проект «Укрополь» не сулит ничего хорошего

Проект «Укрополь» не сулит ничего хорошего

Ещё не так давно Украину негласно считали российской сферой влияния, но уже сейчас США пытаются всеми силами превратить украинское государство в своего рода непотопляемый американский авианосец, уверен польский аналитик Станислав Михалкевич.

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