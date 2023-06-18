Проект «Укрополь» не сулит ничего хорошего

Ещё не так давно Украину негласно считали российской сферой влияния, но уже сейчас США пытаются всеми силами превратить украинское государство в своего рода непотопляемый американский авианосец, уверен польский аналитик Станислав Михалкевич.
Ещё не так давно Украину негласно считали российской сферой влияния, но уже сейчас США пытаются всеми силами превратить украинское государство в своего рода непотопляемый американский авианосец, уверен польский аналитик Станислав Михалкевич.
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