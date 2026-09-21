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Медицина 2.0

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Ученые определили упражнения, наиболее полезные для костей

Ученые определили упражнения, наиболее полезные для костей

Физические упражнения полезны для здоровья – с этим все согласятся – но какие упражнения наиболее эффективны для достижения тех или иных результатов? Знание этого может помочь в разработке персонализированных программ тренировок, которые лучше подходят отдельным людям.

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