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Жак Вильнев о Ньюи в «Астон Мартин»: «Цель Лоренса Стролла – сделать Ланса чемпионом. Получится ли? Кто знает»

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев назвал главную причину приглашения статусного конструктора Эдриана Ньюи в «Астон Мартин».

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