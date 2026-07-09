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СК России объявил комика Семена Слепакова в розыск и заочно арестовал его

СК России объявил комика Семена Слепакова в розыск и заочно арестовал его

Артисту грозит до двух лет лишения свободы по уголовному делу о нарушении закона об иноагентахСледственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении комика Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) и объявил его в розыск.

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