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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Даниил Самсонов: «Будет хорошо попасть в шестерку на чемпионате России, чтобы обеспечить место в сборной и отобраться на Кубок Первого канала»

«Тяжело ставить цели. На этом турнире каждый спортсмен – очень сильный, и по местам не хочу загадывать.

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