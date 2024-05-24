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По поводу решения Белоусова об изменении границы России на Балтике и реакции прибалтов, финнов и шведов

По поводу решения Белоусова об изменении границы России на Балтике и реакции прибалтов, финнов и шведов

шведов Любопытные нынче события происходят. Белоусов только-только вступил в должность Министра Обороны и практически тут же появился документ, о подготовке пересмотра (уточнения) границы России на Балтике.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Песков позже опроверг какие-либо  намерения, хотя и не опроверг документ и заявил, что Россия обязана предпринять шаги. И это всё на что мы сегодня способны. Не дадут Белоусову шагать самостоятельно, будет ограничен в действиях. А это конец дороги!
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18 час.
ЕБ
Елена Бреслова
Белоусов красавчик, но Кремль и правительство гирей висят на его правильных решениях! а Путин, как и с Пригожиным, да и с миграми, опять сопли пожует...😱
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15 час.

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