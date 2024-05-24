По поводу решения Белоусова об изменении границы России на Балтике и реакции прибалтов, финнов и шведов

Геннадий Бережнов

Песков позже опроверг какие-либо намерения, хотя и не опроверг документ и заявил, что Россия обязана предпринять шаги. И это всё на что мы сегодня способны. Не дадут Белоусову шагать самостоятельно, будет ограничен в действиях. А это конец дороги!