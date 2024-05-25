Тото Вольф: Ферстаппен не сядет в неконкурентоспособную машину Mercedes

Тото Вольф: Ферстаппен не сядет в конкурентоспособную машину MercedesGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен не станет пилотом Mercedes, пока у команды нет быстрой машины.
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