Ещё 7 необычных фотографий, которые рассказывают кое-что новое о нашем мире

Поверьте, этому миру ещё есть чем вас удивить!Фото человека до и после того, как он совершил переход через КитайЭтот закат над облаками выглядит как лава в небеЖесткий диск на 10 Мб из 1960-хВизуальный пример того, сколько планет размером с Землю может поместиться в CолнцеСамый маленький парк в мире расположен в Портленде, штат ОрегонМиллионы лет на одной фотографии Лапа белого медведя по сравнению с руками человекаЧитать далее →.