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Суарес прибил «Барсу» и потроллил Кумана, судейский скандал в матче ЦСКА – «Краснодар», беда Слуцкого, Кержаков – гений и другие новости утра

Суарес прибил «Барсу» и потроллил Кумана, судейский скандал в матче ЦСКА – «Краснодар», беда Слуцкого, Кержаков – гений и другие новости утра

Всем привет! Начинаем с дайджеста главных новостей прошедшего дня 1. «Барселона» все ближе ко дну – еще глубже толкнул каталонцев «Атлетико», одержавший уверенную победу в 8-м туре Ла Лиги.

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Лена Мисько
👑 День, вошедший в историю Королю исполняется 40 лет. 954 игры на профессиональном уровне – 565 голов. «Мальмё», 1999 год – «Милан», настоящее время. С Днём Рождения, Златан Ибрагимович. Why be a king when you can be a god?
Лена Мисько
«Краснодар» установил рекорд по ударам, но не был острее ЦСКА *** Естественно, после таких последних минут все обсуждают судейство, но ведь было и много интересного в игре. * Особенно – от «Краснодара», который менялся по ходу игры, в том числе через перестановки без замен. https://www.sports.ru/tribuna/blogs/dorskiy/2971355.html @openthedoors Sports.ru «Краснодар» менял прессинг и рекордно бил, но не был острее ЦСКА. Сафонов – в полном порядке Разбор Дорского.
Лена Мисько
«Вегас» отправил в АХЛ троих россиян 📌 Клубы НХЛ продолжают сокращать ростер. За 10 дней до старта регулярного сезона многие команды уже определились с боевым составом. ❗️ «Вегас» разом отправил в фарм-клуб «Хендерсон» 22 хоккеистов, среди которых оказалось и трое наших: защитник Даниил Мироманов, форварды Максим Марушев и Павел Дорофеев. 🟠 Таким образом, сезон рыцари начнут с одним российским игроком Евгением Дадоновым
Лена Мисько
Расписание матчей на сегодня:
Ruslan Zakirov
Кто автор этой глупостт про гений Кержакова? Это Дюков - гений. Ща уши тащит человека, который слил свою команду в дивизион ниже. А Дюков ему ща это дал команлу ливищионом выше и преданных судей.
Лена Мисько
Самошников пропустит первый этап подготовительного сбора в Новогорске. При этом не исключено, что он присоединится к сборной России 7 октября в Казани. Владимир Хайтин, старший врач: - В матче с «Нижним Новгородом» Илья Самошников получил травму голеностопного сустава. Тренерским и медицинским штабами сборной совместно с врачами «Рубина» было принято решение оставить футболиста в расположении клуба для полноценного лечения. По прибытии сборной России в Казань будет возможность дополнительного осмотра игрока с целью оценки динамики состояния. https://www.rfs.ru/news/214544
Лена Мисько
Ионов не сыграет за сборную в матчах со Словакией и Словенией Футболист получил травму в расположении клуба: https://www.rfs.ru/news/214545
Лена Мисько
«Зенит» подписал трехлетний контракт с «Балтикой». Теперь пиво только их на стадионе. Пока безалкогольное!
Лена Мисько
21-летний защитник екатеринбургского «Урала» Арсен Адамов вызван в сборную России для участия в подготовительном сборе перед матчами со Словакией и Словенией.
Лена Мисько
Инфа для тех кто собирается на ЧМ-2022. Катар включил «Спутник-V» в список допущенных вакцин для прибывающих в страну.
Лена Мисько
Головин в огне 🔥 1+1 у российского игрока «Монако»
Лена Мисько
К голу и передаче Головин приплюсовал ещё и травму ;(
Лена Мисько
так у Карпина и состава не останется
Лена Мисько
О трансляции финала Чемпионата Европы по настольному теннису Сборная России по настольному теннису впервые за 53 года пробилась в финал командного Чемпионата Европы. Прямая трансляция поединка со сборной Германии была запланирована на телеканале «Матч ТВ». Матч продлился больше запланированного времени, из-за чего трансляция игры ТИНЬКОФФ РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом» началась на телеканале «Матч! Страна». В то же время, румынские коллеги, обеспечивающие доставку международного сигнала финала Чемпионата Европы, не рассчитывали на столь длительную продолжительность матча - заказав короткий спутниковый сегмент, не смогли его оперативно продлить. По этой причине «Матч ТВ» не смог показать финал в полном объеме. Со своей стороны мы пытались оказать поддержку румынским коллегам и дать возможность зрителям досмотреть событие до конца, заказав сегмент на другом спутнике в кратчайшие сроки, однако, к сожалению, матч сборных уже был завершен.
Лена Мисько
Первое серебро за 53 года 🥈 Лев Кацман, Максим Гребнев и Владимир Сидоренко уступили в финале командного ЧЕ Германии, но все равно вошли в историю российского настольного тенниса. И это в 19-20 лет 👦💪
Лена Мисько
🤔 «Сочи» постоянно проигрывал «Зениту» из-за голов Азмуна. Теперь Азмун удалился – «Сочи» впервые победил В десятом туре РПЛ «Зенит» принимал «Сочи» и уступил 1:2. К матчам между ними всегда есть интерес с тех пор, как в состав сочинцев перешло множество зенитовских футболистов. Раньше они играли против «Зенита», но не могли победить. Более того, «Сочи» не заработал ни одного очка. Внутри материала: (https://metaratings.ru/blog/sochi-postoyanno-proigryval-zenitu-iz-za-golov-azmuna/?lang=ru?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=metaratings) 📌 Как «Сочи» играл против других топ-клубов РПЛ; 📌 Особенности встреч «Зенита» и «Сочи»; 📌 Разбор сегодняшнего матча.
Лена Мисько
⚡️ Гус Тиль забил 12-й гол в 15 последних матчах за «Фейеноорд»: на этот раз хавбек, принадлежащий «Спартаку», отличился в игре с «Витессом»
Алевтина Трофимова
Все у него залетает ))
Лена Мисько
❗️ «Зенит» – «Сочи»: отмена гола хозяев и красная Азмуну Разбор эпизода от @aloref На 40-й минуте матча 10-го тура РПЛ «Зенит» – «Сочи» главный арбитр матча Павел Шадыханов не засчитал гол Артёма Дзюбы. Дело в том, что перед тем, как мяч пересёк линию ворот правила нарушил нападающий хозяев Сердар Азмун. Иранец попал открытыми шипами в туловище вратарю «Сочи» Сослану Джанаеву. Изначально Шадыханов показал Азмуну желтую карточку. Однако в игру вмешался ВАР Алексей Сухой. После видеопросмотра главный рефери поменял своё решение, удалив нападающего «Зенита». Это верное решение: действия Азмуна угрожали безопасности и здоровью Джанаева. Попадание прямой ногой открытыми шипами в незащищенную область тела карается красной карточкой. Это квалифицируется как серьезное нарушение правил в борьбе за мяч. За похожий эпизод в прошлом туре был удалён вратарь «Локомотива» Гилерме.

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