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Депутат ЕП заявил о большой роли теледебатов Макрона и Ле Пен для исхода выборов

Депутат ЕП заявил о большой роли теледебатов Макрона и Ле Пен для исхода выборов

Экс-министр транспорта Франции и депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил, что телевизионные дебаты действующего лидера Эммануэля Макрона с кандидатом на пост президента Марин Ле Пен сыграют очень большую роль и могут определить исход выборов.

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