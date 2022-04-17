Депутат ЕП заявил о большой роли теледебатов Макрона и Ле Пен для исхода выборов

Экс-министр транспорта Франции и депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил, что телевизионные дебаты действующего лидера Эммануэля Макрона с кандидатом на пост президента Марин Ле Пен сыграют очень большую роль и могут определить исход выборов.