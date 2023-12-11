В Госдуме предложили включать исторические справки в кино и сериалы о криминале

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил обязать создателей сериалов и кино, посвящённых возникновению и становлению организованной преступности, включать в начало информационные справки о последствиях тех событий.
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