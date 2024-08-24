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«Несъедобная вкусняшка»: 10 продуктов, которые могут угробить здоровье вашего питомца

«Несъедобная вкусняшка»: 10 продуктов, которые могут угробить здоровье вашего питомца

Многие хозяева кошек и собак пытаются отучить животное лазить по столам (нередко безуспешно). Другие, наоборот, сами рады подкармливать любимца из своей тарелки, поддаваясь его молящему взгляду и милым ужимкам.

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