Чем заняться дома: «Киностудия», Кира Найтли, подкаст о переводчиках

Посмотреть «Киностудия» Apple TV+ Голливудские циники Сет Роген и Эван Голдберг прославились комедийным боевиком 2014 года «Интервью» про северокорейского лидера, после того как широкий прокат фильма был отменен компанией Sony Pictures Entertainment из-за хакерских атак.