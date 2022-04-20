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Запад имеет давние традиции геноцида

Запад имеет давние традиции геноцида

Коллективный Запад разбогател на всевозможных формах ограбления других регионов. Многие их разорённые жители стремятся переехать вслед за своими богатствами в надежде заработать в богатых местах.

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