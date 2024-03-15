Роструд: за «вредность» россиянам положена денежная компенсация

В соответствии с положениями ТК РФ работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4-й степени либо опасным условиям труда, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.
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