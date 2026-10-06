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Ивановские новости

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Бывший мэр Шуи зарегистрировалась индивидуальным предпринимателем

Бывший мэр Шуи зарегистрировалась индивидуальным предпринимателем

Основной вид деятельности экс-мэра Шуи - аренда и управление недвижимостью, дополнительно заявлено дополнительное образование детей и взрослых.

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