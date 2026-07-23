Вторая за июль магнитная буря накрыла Землю: что говорят учёные

В четверг, 24 июля, на Земле началась вторая за месяц магнитная буря. Учёные из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН зафиксировали геомагнитное событие минимального уровня интенсивности G1.
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