Звезда этих обворожительных цветочных однолетников взошла еще в начале XXI столетия, но до сих пор эти «ажурные ромашки» не заняли

Главные герои этих привлекательных цветущих однолетников появились еще в начале XXI века, но до сих пор эти «ажурные ромашки» не заняли достойного места на цветочном Олимпе.
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