Финансист Леонова раскрыла, кому пересчитают пенсионный стаж с 1 июля

МОСКВА, 7 апреля, ФедералПресс. Согласно новому закону, принятому в декабре прошлого года, с 1 июля 2025 года для граждан, проживающих в новых регионах России, начнется пересчет трудового стажа для учета страховой пенсии.
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