В Карелии обязали установить освещение на опасном участке дороги

Суд обязал администрацию Пряжинского района устранить угрозу на дороге В селе Крошнозеро Пряжинского района на муниципальной автодороге по улице Магистральной расположена автобусная остановка, однако освещение на ней отсутствует.
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