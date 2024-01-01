Жителям турецкой провинции пришлось встречать Новый год в машинах из-за землетрясений

После серии землетрясений, произошедших 31 декабря в турецкой провинции Хаккяри, жители вышли из домов на улицу, разожгли костры и стали ждать наступления Нового года в палатках, автомобилях или под открытым небом, сообщил новостной портал T4 Haber.