Жителям турецкой провинции пришлось встречать Новый год в машинах из-за землетрясений

После серии землетрясений, произошедших 31 декабря в турецкой провинции Хаккяри, жители вышли из домов на улицу, разожгли костры и стали ждать наступления Нового года в палатках, автомобилях или под открытым небом, сообщил новостной портал T4 Haber.
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