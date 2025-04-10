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Спор из-за птичьего помета: на жительницу Петербурга подали в суд за кормление голубей

Спор из-за птичьего помета: на жительницу Петербурга подали в суд за кормление голубей

Суд Петербурга завершил рассмотрение одного из самых необычных дел в своей истории. Обвиняемая жительница Северной столицы, которая ежедневно в течение нескольких десятилетий кормила голубей на подоконнике своей квартиры.

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