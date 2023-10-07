Стало доброй традицией отмечать в начале октября праздник, посвящённый достойным, мудрым, уважаемым людям с большой буквы!

В починокбыбытьской сельской библиотеке кайнлыкским территориальным отделом проведён тематический вечер “Летят Года, но Душа Молода”, посвящённый дню пожилого человека, где работники культуры кайнлыкского то представили гостям музыкальную композицию “тус – т ванпала сав нса пурнар”, в которой прозвучали стихи, чувашские задушевные и авторские песни.