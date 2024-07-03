Экс-чиновник Минфина по ХМАО получил пожизненный срок по делу об убийстве прокурора в 2000 году

До 2021-го Юрий Чекин находился в розыскеЭкс-руководителя контрольно-ревизионного управления Министерства финансов России по Югре Юрия Чекина приговорили к пожизненному заключению по делу об организации убийства прокурора региона Юрия Бедерина.
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