Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

«Юта» может взять на себя контракт Уэстбрука в случае обмена Митчелла

«Лейкерс» могут обменять Расселла Уэстбрука в «Юту», чтобы расчистить место в платежной ведомости. Как сообщает инсайдер Bleacher Report, в лиге обсуждается сценарий, при котором «Джаз» обменивают Донована Митчелла и окончательно уходят в перестройку.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх