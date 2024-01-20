Ещё не родившиеся дети бойцов СВО получат страховые выплаты. Законопроект внесён в Госдуму

Это позволит восстановить справедливость в отношении всех детей военнослужащих.В Государственную думу направили законопроект, который призван защитить права ещё не родившихся детей участников специальной военной операции при распределении страховых выплат.
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