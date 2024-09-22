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В США планируют запретить китайское и российское ПО в ряде автомобилей

В США планируют запретить китайское и российское ПО в ряде автомобилей

Речь идет о машинах, где есть доступ к интернету и системам навигации, и так называемым connected vehicles, то есть транспортным средствам, подключенным к специальной системе обеспечения безопасности на дорогах V2X, которая собирает данные о других ТС или пешеходахСША планируют запретить использовать оборудование и программное обеспечение китайского и российского производства в некоторых автомобилях, пишут Reuters и Bloomberg.

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