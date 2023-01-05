Канчельскис о России на ЧМ-2018: «Все игры купили. С Испанией была конкретная договоренность»

Андрей Канчельскис считает, что матчи сборной России на ЧМ-2018 были куплены. – Можете чуть подробнее объяснить свое отношение к тренеру Черчесову? Вы много критиковали его в сборной России.
Популярные статьи
- «Месси впустую потратил первый год в «ПСЖ». Он лучший футболист на планете, у таких игроков адаптация должна быть короче». Ротен о Лео
- Новак Джокович рассказал, как сходил в церковь на Рождественское служение
- Жабер снялась с турнира в Аделаиде, Касаткина теперь начнет со второго круга, а не с матча против Рыбакиной
Свежие комментарии