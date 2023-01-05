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Канчельскис о России на ЧМ-2018: «Все игры купили. С Испанией была конкретная договоренность»

Андрей Канчельскис считает, что матчи сборной России на ЧМ-2018 были куплены. – Можете чуть подробнее объяснить свое отношение к тренеру Черчесову? Вы много критиковали его в сборной России.

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