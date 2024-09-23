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Зеленский назвал решающими ближайшие несколько месяцев

Зеленский назвал решающими ближайшие несколько месяцев

Следующие несколько месяцев станут решающими в разрешении конфликта на Украине. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский во время вручения наград Американской академии достижений, его слова приводит РБК.

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