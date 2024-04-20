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Музыка: Ее песни обожала вся страна, а она 20 лет выходила на сцену безнадежно больная и жила поддержкой близкого человека: Майя Кристалинская

Музыка: Ее песни обожала вся страна, а она 20 лет выходила на сцену безнадежно больная и жила поддержкой близкого человека: Майя Кристалинская

Эту певицу называли самым чистым голосом Советского Союза, душевным камертоном страны. Ее любили миллионы людей, ее пластинки раскупались, едва успев попасть на прилавки, но мало кто знал, что почти половину жизни она выходила на сцену тяжело больная.

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