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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Альфа-банк» станет спонсором «Спартака». Стороны подпишут 3-летний контракт на 250 млн рублей в год (Грант Гетадарян)

«Альфа-банк» станет спонсором «Спартака». Стороны подпишут 3-летний контракт на 250 млн рублей в год (Грант Гетадарян)

По информации журналиста Гранта Гетадаряна, соглашение будет рассчитано на 3 года. Сделка будет приносить «Спартаку» 250 млн рублей в год – всего 750 млн рублей.

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