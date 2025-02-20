К главному празднику этого года - Дню Защитника Отечества, военнослужащие в зоне СВО и Мужской хор «Русский Формат» сняли сильнейший клип на песню «Мы русские - с нами Бог!».
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К главному празднику этого года - Дню Защитника Отечества, военнослужащие в зоне СВО и Мужской хор «Русский Формат» сняли сильнейший клип на песню «Мы русские - с нами Бог!».