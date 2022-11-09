NBC: На Западе верят, что зимой могут начаться переговоры России и Украины

Ряд государственных деятелей Соединенных Штатов и Евросоюза надеются на то, что в зимний период военный конфликт на украинской территории будет протекать более медленным темпом, что послужит стимулом для переговоров между Россией и Украиной.
Ряд государственных деятелей Соединенных Штатов и Евросоюза надеются на то, что в зимний период военный конфликт на украинской территории будет протекать более медленным темпом, что послужит стимулом для переговоров между Россией и Украиной.
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