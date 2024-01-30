Униженная мать подошла к Лере: что осталось за кадром в скандале Кудрявцевой

Неожиданный поворот в громкой истории. Лера Кудрявцева Lev Ilyin/Global Look Press/globallookpress.comЛера Кудрявцева устала оправдываться за свою выходку в студии шоу «Привет, Андрей!» и теперь к делу подключилась Катя Гордон.
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