Постпред США в ООН бездоказательно обвинила Россию в разжигании ядерной войны

Постоянный представитель США Линда Томас-Гринфилд попыталась переложить на Россию ответственность за разжигание ядерной войны во время рассказа о своей поездке в японский город Нагасаки, который американцы подвергли атомной бомбардировке в 1945 году.
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