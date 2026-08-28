Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 589 подписчиков

Стоит ли покупать иномарку в Белоруссии и везти в Россию? Плюсы, риски и скрытые расходы

Стоит ли покупать иномарку в Белоруссии и везти в Россию? Плюсы, риски и скрытые расходы

Ввоз автомобилей из Белоруссии остаётся популярным способом получить недоступные у дилеров модели, но эксперты предупреждают: экономия может оказаться иллюзией из-за утильсбора, таможенных нюансов и рисков с документами.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым