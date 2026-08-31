В Симферополе с 1 сентября увеличат количество автобусов на городских маршрутах

В крымской столице с 1 сентября увеличат количество автобусов на городских маршрутах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
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