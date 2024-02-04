Врач Топузов назвал наиболее распространенные в России виды онкозаболеваний

Врачи из Городского клинического онкологического диспансера подчеркивают, что благодаря массовому проведению компьютерной томографии (КТ) во время борьбы с COVID-19, количество выявленных случаев рака легких на ранней стадии значительно увеличилось.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии