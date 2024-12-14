Starhit.ru — са...
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Starhit.ru — сайт о жизни звезд и не только!

1 238 подписчиков

Агата Муцениеце: «Когда сидишь дома с немытой головой и ешь нездоровую еду, чувствуешь себя ничтожеством»

Агата Муцениеце: «Когда сидишь дома с немытой головой и ешь нездоровую еду, чувствуешь себя ничтожеством»

Агата Муцениеце следит за своей внешностью. Спорт и уход позволяют ей выглядеть ничуть не хуже Зепюр Брутян, с которой сейчас счастлив ее бывший муж Павел Прилучный.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх